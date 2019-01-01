Поздравления на Старый Новый год 2019: лучшие щедровки, посевалки, стихи, смс и открытки

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С 13 на 14 января украинцы традиционно отмечают Старый Новый год. Этот праздник насыщен интересными традициями — люди гадают, щедруют, посевают. Причем популярны эти традиции как среди молодежи, так и среди взрослых людей, которые наряжаются в яркие костюмы и идут поздравлять друзей и родных. Как поздравить близких со Старым Новым годом — лучшие щедровки, посевалки, стихи, открытки и смс на ONLINE.UА.

Поздравления на Старый Новый год 2019: красивые стихи

Новый Год хотя и Старый,

Но подарки вам несёт.

И снежиночек кристаллы

Вновь танцуют хоровод.

Вам желаю жизни долгой,

Никакой беды не знать!

Пусть достатка будет много,

Радости не сосчитать!

***

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Уставилась с листка календаря

Загадочная циферка тринадцать,

Январь, нам щедро праздники даря,

Диктует нынче снова поздравляться.

Галдит под твоей дверью коляда,

Но кроме тех, кто влез в костюм рогатой,

Удачу в дом впусти, и пусть всегда

Счастливой будет жизнь твоя, богатой!

И яркую красавицу любовь

Смотри: не позабудь же за порогом,

Ей в сердце своем место приготовь!

Со Старым тебя, в общем, Новым годом!

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

***

Із Старим Новим вас роком

Хочу щиро привітати,

Щастя, радості і грошей

Вам дозвольте побажати.

Збудуться хай мрії ваші,

Успіх з вами завжди буде

І капризна хай фортуна

Цілий рік вас не забуде.

Веселые щедровки и посевалки на Старый Новый год

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

***

Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!

На щастя, на здоров’я та на Старий Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік, -

Жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю на велику куделю.

Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!

Дай, Боже!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію пшеницею,сію зерном

Сію з душею і щирим добром.

Сію у хаті,сію для всіх

Щоб не минав Вас радісний сміх.

Щастя, здоров’я бажаю для Вас

Щоб життя в Вас було,наче скриня прикрас!

***

Сію-вію-посіваю

З Новим Роком Вас вітаю

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу Xату

Будьте радісні й багаті

Сію густо перехресно

На добробут Людям Чесним

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям з Новим Роком!

Оригинальные и прикольные СМС-поздравления со Старым Новым годом

Старый Новый год опять стучится.

Пусть же чудо в эту ночь случится —

Все, что счастье подарить Вам может,

Дед Мороз пускай на два умножит!

***

Пусть гость солидный — Старый Новый год

В твой дом широкой поступью войдет

И принесет с собой веселый смех,

Любовь, удачу, счастье и успех!

***

Пусть Вам Старый Новый год

Только прибыль принесет:

Чтоб хватало на икорку,

На брильянты и на норку,

На крутые магазины,

На курорты и машины.

Лиш українcький нaш pід

Знaє Стаpий Нoвий рiк!

Знoву стiл ми накpиваєм

І гоcтей уcіх скликaєм.

Hе втoмились випивaти —

Будeм знoву святкувaти!

А морoз на вyлиці — yх!

Живи й мiцній укрaїнський дyх!

Зi Стaрим Нoвим Рoком!

***

Стаpий Нoвий pік для тиx,

Хтo відсвяткyвать не вcтиг.

Hовий рiк якщo прoспав,

І сaлат не скyштував,

Tи сьoгодні нaливай,

Пpо хаpчі не зaбувай,

Нaминай вcе, їж i пий,

Лишe пoсуд ти нe бий!

А тaнцюй і вeселись,

І сьoгодні нe жуpись!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку,

І в коморі,

І в оборі,

В ложці, в мисці,

І в колисці!

Яркие открытки со Старым Новым годом

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