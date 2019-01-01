Поздравления на Старый Новый год 2019: лучшие щедровки, посевалки, стихи, смс и открытки

С 13 на 14 января украинцы традиционно отмечают Старый Новый год. Этот праздник насыщен интересными традициями — люди гадают, щедруют, посевают. Причем популярны эти традиции как среди молодежи, так и среди взрослых людей, которые наряжаются в яркие костюмы и идут поздравлять друзей и родных. Как поздравить близких со Старым Новым годом — лучшие щедровки, посевалки, стихи, открытки и смс на ONLINE.UА.
Поздравления на Старый Новый год 2019: красивые стихи
Новый Год хотя и Старый,
Но подарки вам несёт.
И снежиночек кристаллы
Вновь танцуют хоровод.
Вам желаю жизни долгой,
Никакой беды не знать!
Пусть достатка будет много,
Радости не сосчитать!
***
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Уставилась с листка календаря
Загадочная циферка тринадцать,
Январь, нам щедро праздники даря,
Диктует нынче снова поздравляться.
Галдит под твоей дверью коляда,
Но кроме тех, кто влез в костюм рогатой,
Удачу в дом впусти, и пусть всегда
Счастливой будет жизнь твоя, богатой!
И яркую красавицу любовь
Смотри: не позабудь же за порогом,
Ей в сердце своем место приготовь!
Со Старым тебя, в общем, Новым годом!
Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
***
Із Старим Новим вас роком
Хочу щиро привітати,
Щастя, радості і грошей
Вам дозвольте побажати.
Збудуться хай мрії ваші,
Успіх з вами завжди буде
І капризна хай фортуна
Цілий рік вас не забуде.
Веселые щедровки и посевалки на Старый Новый год
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!
***
Ми прийшли вас посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з вином.
Від їди щоб стіл ломився,
Щоб і хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
***
Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров’я та на Старий Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік, -
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.
Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!
Дай, Боже!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію пшеницею,сію зерном
Сію з душею і щирим добром.
Сію у хаті,сію для всіх
Щоб не минав Вас радісний сміх.
Щастя, здоров’я бажаю для Вас
Щоб життя в Вас було,наче скриня прикрас!
***
Сію-вію-посіваю
З Новим Роком Вас вітаю
Сію щедро із долоні
По долівці по ослоні
Засіваю Вашу Xату
Будьте радісні й багаті
Сію густо перехресно
На добробут Людям Чесним
Промовляю з кожним кроком
З Новим Щастям з Новим Роком!
Оригинальные и прикольные СМС-поздравления со Старым Новым годом
Старый Новый год опять стучится.
Пусть же чудо в эту ночь случится —
Все, что счастье подарить Вам может,
Дед Мороз пускай на два умножит!
***
Пусть гость солидный — Старый Новый год
В твой дом широкой поступью войдет
И принесет с собой веселый смех,
Любовь, удачу, счастье и успех!
***
Пусть Вам Старый Новый год
Только прибыль принесет:
Чтоб хватало на икорку,
На брильянты и на норку,
На крутые магазины,
На курорты и машины.
Лиш українcький нaш pід
Знaє Стаpий Нoвий рiк!
Знoву стiл ми накpиваєм
І гоcтей уcіх скликaєм.
Hе втoмились випивaти —
Будeм знoву святкувaти!
А морoз на вyлиці — yх!
Живи й мiцній укрaїнський дyх!
Зi Стaрим Нoвим Рoком!
***
Стаpий Нoвий pік для тиx,
Хтo відсвяткyвать не вcтиг.
Hовий рiк якщo прoспав,
І сaлат не скyштував,
Tи сьoгодні нaливай,
Пpо хаpчі не зaбувай,
Нaминай вcе, їж i пий,
Лишe пoсуд ти нe бий!
А тaнцюй і вeселись,
І сьoгодні нe жуpись!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб було у вас і в стіжку,
І в мішку,
І в коморі,
І в оборі,
В ложці, в мисці,
І в колисці!
Яркие открытки со Старым Новым годом
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