Будут санкции: немецкие компании получили письма от посла США с угрозами из-за "Северного потока-2"

США введут санкции против немецких компаний, если они не откажутся от участия в строительстве "Северного
Письма с такими угрозами немецким компаниям разослал посол США в Германии Ричард Гренелл, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bild.
"Фирмы, поддерживающие "Северный
поток-2" и "Турецкий поток", подрывают безопасность Украины и Европы. Если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, продолжат участвовать в каких-либо соответствующих проектах, это может повлечь за собой введение санкций", — говорится письме Гренелла, попавшего в распоряжение источника.
Письма, разосланные немецким компания, были согласованны с властями США. В компаниях их восприняли их как шантаж. Но представитель Гренелла в связи с этим заявил, что письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США.
"Если из-за запуска "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России", — пояснил посол позицию США по российскому газопроводу, который прокладывают от побережья России до Германии.
Несмотря на то, что против "Северного
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Германии признали, что Северный