Будут санкции: немецкие компании получили письма от посла США с угрозами из-за "Северного потока-2"

Фото: flickr.com

США введут санкции против немецких компаний, если они не откажутся от участия в строительстве "Северного потока-2 ", который подрывает безопасность Украины и Европы.

Письма с такими угрозами немецким компаниям разослал посол США в Германии Ричард Гренелл, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bild.

"Фирмы, поддерживающие "Северный поток-2 " и "Турецкий поток", подрывают безопасность Украины и Европы. Если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, продолжат участвовать в каких-либо соответствующих проектах, это может повлечь за собой введение санкций", — говорится письме Гренелла, попавшего в распоряжение источника.

Письма, разосланные немецким компания, были согласованны с властями США. В компаниях их восприняли их как шантаж. Но представитель Гренелла в связи с этим заявил, что письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США.

"Если из-за запуска "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России", — пояснил посол позицию США по российскому газопроводу, который прокладывают от побережья России до Германии.

Несмотря на то, что против "Северного потока-2 " выступают многие страны Европы, его строительство активно продолжается. В России заявляют, что газопровод, из-за которого ЕС попадет в зависимость от российского газа, может заработать уже к концу 2019 году. Активно российский "Северный поток-2 " поддерживает Германия — там называют этот проект экономическим, а не политическим.