Скрывать нечего: Трамп рассказал о своих встречах с Путиным

Дональд Трамп та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

За последние два года президент США Дональд Трамп встречался с российским главой Владимиром Путиным в пяти местах, но данных об этих встречах нет даже в секретных документах. Американские чиновники обвиняют Трампа в том, что он умышленно утаивает информацию, но президент США уверяет, что ему нечего скрывать.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News после того, как The Washington Post обвинил его в утаивании деталей встреч с Путиным, передает ONLINE.UA.

"У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но когда дело касается Путина, они говорят: "О чем они беседовали?". Мы говорили об очень позитивных вещахя", — заявил Трамп, говоря о своих личных встречах с Путиным.

Трамп вспомнил переговоры с Путиным в Хельсинки летом 2018 года. По его словам, они говорили с президентом РФ об Израиле и о многих других вещах.

"Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично”, — добавил Трамп, говоря о возможности обнародования подробностей его встреч с Путиным.

При этом в Washington Post уверяют, что Трамп как минимум одну встречу с Путиным пытался скрыть. Речь идет об их переговорах в Гамбурге в 2017 году, на которых присутствовал и экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Президент Трамп изо всех сил старался скрыть детали своих бесед с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе, по крайней мере, один раз пытался завладеть записями своего переводчика и давал указание лингвисту не обсуждать то, что ему известно, с другими должностными лицами администрации", — пишет газета со слов действующих и бывших чиновников.

Эти ограничения, пишет WP, являются частью более широкой схемы, которой Трамп защищает свои связи с Путиным от общественного контроля. По утверждению издания, президент США не позволяет даже высокопоставленным чиновникам в его собственной администрации знать все, что он сказал Путину.

"Американские чиновники заявили, что нет подробных данных, даже в секретных документах, о личных встречах Трампа с российским лидером в пяти местах за последние два года. Такой пробел был бы необычным для любого президента, и это при том, что, по данным разведки, Россия пыталась вмешаться в выборы в США, чтобы помочь Трампу победить", — говорится в статье WP.

Ситуацию комментируют и бывшие чиновники США. В частности, Строуб Тэлботт, бывший заместитель госсекретаря, который в 1990-х годах участвовал в более чем дюжине встреч между президентом Биллом Клинтоном и тогдашним российским президентом Борисом Ельциным, заявил, что такая секретность "не только необычна по историческим меркам, но и возмутительна".

"Это затрудняет работу правительства США — экспертов и советников, а также должностных лиц правительства, которые должны служить [президенту], — и это, безусловно, дает Путину гораздо больше возможностей для манипулирования Трампом", — заявил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трампа обвинили в том, что он вручил Путину победу, которая была ему не по зубам.