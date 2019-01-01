Назван лучший фильм всех времен

Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers) составило рейтинг лучших фильмов всех времен.
Эксперты пояснили, почему назвали фильм "Лоуренс Аравийский" лучшим. Они отметили условия, в которых проходили съемки: в иорданском местечке Джебель эт-Тубейк стояла невыносимая жара, а до ближайшего источника воды нужно было ехать 240 км.
Второе место в рейтинге лучших фильмов всех времен заняла картина "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Третье место отдали фильму "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Копполы, который был снят в 1979 году.
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Ранее ONLINE.UA публиковал рейтинг 50 самых ожидаемых фильмов 2019 года.