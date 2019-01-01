Назван лучший фильм всех времен

Назван лучший фильм всех времен

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Фото: pixabay.com

Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers) составило рейтинг лучших фильмов всех времен. ТОП-100 лучших картин XX века возглавил фильм "Лоуренс Аравийский" режиссера Фредди Янга, который вышел на экраны в 1962 году, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ASC.

Эксперты пояснили, почему назвали фильм "Лоуренс Аравийский" лучшим. Они отметили условия, в которых проходили съемки: в иорданском местечке Джебель эт-Тубейк стояла невыносимая жара, а до ближайшего источника воды нужно было ехать 240 км.

Второе место в рейтинге лучших фильмов всех времен заняла картина "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Третье место отдали фильму "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Копполы, который был снят в 1979 году.

В ТОП-10 попали также "Гражданин Кейн", "Крёстный отец", "Бешеный бык", "Конформист", "Дни жатвы", "2001 год. Космическая одиссея" и "Французский связной".

Ранее ONLINE.UA публиковал рейтинг 50 самых ожидаемых фильмов 2019 года. ТОП-10 возглавила комедия Майкла Уинтерботтома "Жадность", в которой Стив Куган исполняет роль миллиардера, устроившего безумную вечеринку в Греции в честь своего 60-летия.

Источник: ONLINE.UA Теги: фильмы, рейтинги
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