Курс валют на сегодня 14 января - доллар дешевеет, евро подешевел

Курс валют на сегодня 14 января - доллар дешевеет, евро подешевел

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На понедельник, 14 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 14 января цена доллара США составит 28 гривен 15 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 47 копеек, что в свою очередь на 14 копеек меньше чем в воскресенье, 13 января.

В воскресенье, 13 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.08/28.04 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.38/32.33 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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