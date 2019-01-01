"Мы разорим Турцию": Трамп шокировал новым заявлением

"Мы разорим Турцию": Трамп шокировал новым заявлением

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Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара во время своих операций будет атаковать сирийских курдов. Об этом он написал в своем Twitter, передает ONLINE.UA.

"Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов", — сказано в сообщении президента США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию". Трамп отметил, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль (около 32 км).

"Мы разорим Турцию": Трамп шокировал новым заявлением (1)

Как известно, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидж против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позже он добавил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты и союзники по состоянию на 7 января разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, США, Турция, Сирия
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