"Мы разорим Турцию": Трамп шокировал новым заявлением

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара во время своих операций будет атаковать сирийских курдов. Об этом он написал в своем Twitter, передает ONLINE.UA.

"Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов", — сказано в сообщении президента США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию". Трамп отметил, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль (около 32 км).

Как известно, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидж против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позже он добавил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты и союзники по состоянию на 7 января разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.