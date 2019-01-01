Когда Украина станет членом НАТО - неожиданный прогноз эксперта

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко прогнозирует, что Украина может стать членом НАТО в течение 5-10 лет. Он сказал, что возможность достичь стандартов военного альянса является "достаточно реалистичной", а план реформирования украинской армии должен быть завершен до 2020 года.

С данным заявлением он выступил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает ONLINE.UA.

По его словам, принципиальным шагом в этом процессе является то, что касается управления Министерства обороны, Генштаба.

"Принципиальным является то, что Украина уходит от российской системы управления, в которой Генштаб входил в состав Минобороны, как это было в царской России, в советских вооруженных силах и как это остается в современной РФ и переходим к так называемой англо-саксонской системе, в которой Минобороны выполняет сугубо военно-политическую функцию, всесторонне обеспечивая Вооруженные силы", — говорит Романенко.

Напомним, 8 января глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко сообщил, что Украина может вступить в НАТО после присоединения Македонии, однако необходимо много работать в этом направлении. Обогнать Македонию Украине не удастся.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее в НАТО впервые прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации.