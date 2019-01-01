"Будут тяжелые последствия": политолог объяснил, почему Путин хочет наполовину замкнуть Керченский пролив

Политический эксперт и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что заявления России о дальнейшей задержке кораблей, которые будут проходить в Керченском проливе, надо воспринимать серьезно. По его мнению, это не шантаж. Новые попытки для Украины могут иметь более тяжелые последствия. Возможны два варианта решения проблемы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Аналитик отметил, что сейчас в России паранойя насчет диверсий в отношении крымского моста. Но юридически проблему прохода кораблей через Керченский пролив решить в ближайшем будущем невозможно. Украина не признает аннексию Крыма, а Россия де-факто будет навязывать новые линии морских границ.

"В ситуации с блокадой Керченского пролива возможны неформальные договоренности. Скорее всего, в Нормандском формате, с привлечением США и Турции. Суть – украинская сторона сообщает о прохождении военных судов, а Россия дает разрешение. Для нас это будет выглядеть не очень хорошо и красиво. Но иначе будет повторение событий 25 ноября 2018 года. Причем с более трагическими последствиями: гибелью украинских моряков или широким военным конфликтом, в котором Украина будет намного слабее России. И никто нас военным путем не будет поддерживать. Не надо повторять такие попытки. Это авантюризм", – считает Владимир Фесенко.

По мнению политолога, решение возможно в контексте общих договоренностей относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Россия может взять на себя обязательства относительно Керченского пролива в пакете. Там могут быть и газовые договоренности, потому что в этом году надо будет решать вопрос с транзитом российского газа. И отдельные пункты о том, что РФ снимет определенные ограничения или установит прозрачные правила прохождения через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе, военных.