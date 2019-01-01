Работал ли Трамп на Путина: детали скандального расследования

Контрразведка США пыталась выяснить, работал ли президент США Дональд Трамп на власть России против интересов Вашингтона. Одной из причин таких проверок стало увольнение директора ФБР 2 года назад, передает ONLINE.UA со ссылкой на New York Times.

Как известно, контрразведка исследовала возможную угрозу для США со стороны Трампа.

"Контрразведчики также пытались определить, работал ли Трамп осознанно на Россию, или попал под влияние Москвы невольно", — передает издание.

Отметим, что причиной для начала расследования со стороны контрразведки стали действия нынешнего президента в период перед и после увольнения Коми в мае 2017 года. В частности, тогда Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Сам глава Белого дома считает, что не было ни повода, ни оснований для такого расследования:

"О, только что узнал из провальной New York Times, что бесчестные бывшие руководители ФБР, почти все уволены или вынуждены уйти из агентства с очень плохих причин, открыли в отношении меня расследование – без причин и доказательств, после того, как я уволил лжеца Джеймса Комы, полную дешевку!" – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина похвалили Трампа за вывод войск США из Сирии. В Совете Федерации считают, что американские войска находились в Сирии незаконно, поэтому назвали решение Трампа об их выводе абсолютно правильным.