"Делаем подарок врагам": для чего Лукашенко встречался с кумом Путина

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел переговоры с лидером пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Отмечается, что политики обсудили необходимость "скорейшего урегулирования конфликта в Украине".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер утверждает, что ему важно услышать позицию Медведчука по многим вопросам, особенно по тем событиям, которые разворачиваются в Украине. Также он отметил, что знает позицию Медведчука о "нормализации ситуации между Россией и Украиной".

"Вы владеете информацией и о политике, этой внутренней политической кухни, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения — Беларуси — нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", — заявил Лукашенко Медведчуку.

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался на то, что Россия хочет инкорпорировать его страну в состав РФ под предлогом "глубокой интеграции".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко признался, чего они с Путиным на самом деле боятся.