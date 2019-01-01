Неожиданно: Польша хочет создать искусственный остров рядом с РФ

Неожиданно: Польша хочет создать искусственный остров рядом с РФ

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Власти Польши планируют создать искусственный остров в Вислинском (Калининградском) заливе, передает ONLINE.UA со ссылкой на польские СМИ.

Как отмечается в сообщении, остров будет создан в территориальных водах Польши. На его сооружение будет использован грунт, который появится при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу.

"Искусственный остров должен иметь площадь около 181 га. Канал через косу будет построен в поселке Новый Свет, где находится самое узкое место песчаного полуострова.Судоходный канал через косу будет соединять Балтийское море с Вислинским заливом и предназначаться для того, чтобы в порт Эльблонг могли заходить большие суда. Стоимость строительства канала оценивается в 880 млн злотых", — сказано в сообщении.

Польская власть убеждена, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России. В Польше недовольны тем, что залив практически открыт только для кораблей под флагом Польши. Пройти в залив можно только через российский порт Балтийск, что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия начала новое незаконное строительство на Курильских островах. В МИД Японии выразили протест из-за реализации скандального инфраструкторного проекта Москвы на территориях своей страны.

Источник: ONLINE.UA Теги: Польша, РФ, остров, строительство
Новости других СМИ
"Он много вытерпел": Филарет впервые откровенно рассказал про безумное давление Кремля на Варфоломея
"Он много вытерпел": Филарет впервые ...
ФСБ выдвинула наглое требование относительно суда над пленными украинцами
ФСБ выдвинула наглое требование относительно су...
"Дочка" российского банка отсудила фабрику АВК - первые подробности
"Дочка" российского банка отсудила фа...
"Делаем подарок врагам": для чего Лукашенко встречался с кумом Путина
"Делаем подарок врагам": для чего Лук...
"Роковая ошибка": Турция жестко ответила на угрозы Трампа
"Роковая ошибка": Турция жестко ответ...
Работал ли Трамп на Путина: детали скандального расследования
Работал ли Трамп на Путина: детали скандального...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи