Неожиданно: Польша хочет создать искусственный остров рядом с РФ

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Власти Польши планируют создать искусственный остров в Вислинском (Калининградском) заливе, передает ONLINE.UA со ссылкой на польские СМИ.

Как отмечается в сообщении, остров будет создан в территориальных водах Польши. На его сооружение будет использован грунт, который появится при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу.

"Искусственный остров должен иметь площадь около 181 га. Канал через косу будет построен в поселке Новый Свет, где находится самое узкое место песчаного полуострова.Судоходный канал через косу будет соединять Балтийское море с Вислинским заливом и предназначаться для того, чтобы в порт Эльблонг могли заходить большие суда. Стоимость строительства канала оценивается в 880 млн злотых", — сказано в сообщении.

Польская власть убеждена, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России. В Польше недовольны тем, что залив практически открыт только для кораблей под флагом Польши. Пройти в залив можно только через российский порт Балтийск, что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия начала новое незаконное строительство на Курильских островах. В МИД Японии выразили протест из-за реализации скандального инфраструкторного проекта Москвы на территориях своей страны.