"Он много вытерпел": Филарет впервые откровенно рассказал про безумное давление Кремля на Варфоломея

Святейший Патриарх Филарет рассказал, что Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной, игнорируя давление со стороны Кремля, однако российская власть не успокоилась –давление будет продолжаться и к нему надо быть готовым, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

Филарет подчеркнул, что РПЦ осуществляла давление на Вселенского патриарха Варфоломея из-за его решения относительно Православной церкви Украины.

"И Господь, умилосердившись над ним, над нами, над нашим терпением, сделал так, что вопреки яростному давлению России Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной. И мы ему благодарны за это! Он тоже претерпел за это от Москвы, и еще вытерпит", — рассказал патриарх.

Напомним, в РПЦ утверждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого было создано Православную церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют про общую историю и культуру.