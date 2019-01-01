"Он много вытерпел": Филарет впервые откровенно рассказал про безумное давление Кремля на Варфоломея

"Он много вытерпел": Филарет впервые откровенно рассказал про безумное давление Кремля на Варфоломея

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Патріарх Варфоломій (фото — wikimedia.org)

Святейший Патриарх Филарет рассказал, что Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной, игнорируя давление со стороны Кремля, однако российская власть не успокоилась –давление будет продолжаться и к нему надо быть готовым, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

Филарет подчеркнул, что РПЦ осуществляла давление на Вселенского патриарха Варфоломея из-за его решения относительно Православной церкви Украины.

"И Господь, умилосердившись над ним, над нами, над нашим терпением, сделал так, что вопреки яростному давлению России Вселенский Патриарх Варфоломей признал Украинскую Церковь Автокефальной. И мы ему благодарны за это! Он тоже претерпел за это от Москвы, и еще вытерпит", — рассказал патриарх.

Напомним, в РПЦ утверждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого было создано Православную церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют про общую историю и культуру.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в РПЦ выступили с резонансным заявлением — там решили, что Константинополь больше не является центром провославных церквей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Филарет, РФ, Варфоломей, ПЦУ, Томос
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