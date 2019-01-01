"Что это такое?": фанаты не устают критиковать фигуру и стиль Рианны

"Что это такое?": фанаты не устают критиковать фигуру и стиль Рианны

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Ріанна (фото — pixabay.com)

Популярное издание Vogue опубликовало в сети фотографии эпатажной поп-певицы Рианны в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Эти фото спровоцировали новые споры: одни фанаты недовольны пышными формами красавицы, другие — безжалостно критикуют ее стиль. К счастью, остались и те, кто любит артистку не за внешний вид, а за творчество и талант, передает ONLINE.UA.

На фото певица в светлых джинсах, черной кофточке британского бренда Trapstar, темной куртке оверсайз и с сумкой от Dior. Образ звезда дополнила черными солнцезащитными очками и коричневыми угги.

Последняя деталь гардероба возмутила большинство поклонников. Они обратили внимание на то, что такая обувь давно вышло из моды, а также портит образ артистки.

"Ну, и что это такое? Рианна забыла, что она поп-икона и пример для женщин всей планеты?; все портят не угги, а лишние килограммы! нужно худеть!; сколько можно писать эти ужасные комментарии: она — богиня, а вы — простые смертные; хм, что-то пошло не так; она любит пончики больше, чем музыку; я не могу смотреть на это наряд — ужасно", — пишут возмущенные фанаты.

"Что это такое?": фанаты не устают критиковать фигуру и стиль Рианны (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Звезда появилась на публике в полупрозрачном полотне.
Источник: ONLINE.UA Теги: Рианна, стиль, вес, фигура, критика
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