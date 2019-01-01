В Польше убили известного политика - появились шокирующие подробности

Павел Адамович (фото — flickr.com)

В Польше скончался известный политик и мэр Гданьска Павел Адамович, которого в ходе благотворительного концерта атаковал нападающий с ножом и ранил в сердце. Эту информацию официально подтвердил главный врач гданьской больницы, передает ONLINE.UA со ссылкой на TVP Info.

Отмечается, что борьба за его жизнь длилась всю ночь. После ранения Адамович пережил пятичасовую операцию, однако продолжал оставаться в крайне тяжелом состоянии. Он не мог самостоятельно дышать.

"Нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича состоялся в воскресенье вечером во время благотворительного концерта. Нападающий Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом политика. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявил, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. Именно поэтому он и напал на Адамовича", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, нападавший имел соучастников. Однако точную информацию обнародуют после расследования. Также известно, что нападавший страдал психическим заболеванием.

Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года его переизбрали на новый срок.

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