"Они нас боятся": в России выступили со скандальным заявлением

"Они нас боятся": в России выступили со скандальным заявлением

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Фото: wikipedia.org

На данный момент Россия не видит смысла в возвращении к Парламентской ассамблее Совета Европы. В РФ убеждены, что ПАСЕ боится их позиции. С данным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ONLINE.UA.

По его мнению, предпосылкой для возвращения России в ПАСЕ является полное восстановление прав их делегации.

"В ПАСЕ сейчас говорят: мы можем вернуть вам право голоса, но в усеченном виде. О каком доверии здесь может идти речь? Сегодня решения в Ассамблее принимаются большинством голосов от числа тех, кто присутствует в зале", – заявил Володин.

Он также добавил, что ассамблея должна обеспечивать возможность заявлять позицию каждой стране.

"А сегодня там больше боятся, что мы вообще что-то можем сказать", – заявил он.

Володин также отметил, что такая ситуация "не оставляет возможностей для подачи заявки на участие в работе ПАСЕ".

"Если регламент Ассамблеи не будут изменены, то нам нет смысла участвовать в этой структуре и перечислять на ее нужды большие средства в качестве взносов", — сказал политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не подала в доклад о возвращении в ПАСЕ, что было ее единственной возможностью вернуться в организацию в 2019 году. Теперь этот вопрос будет рассматриваться, в лучшем случае, летом следующего года.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, ПАСЕ, РЄ
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