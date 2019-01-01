"Они нас боятся": в России выступили со скандальным заявлением

На данный момент Россия не видит смысла в возвращении к Парламентской ассамблее Совета Европы. В РФ убеждены, что ПАСЕ боится их позиции. С данным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ONLINE.UA.

По его мнению, предпосылкой для возвращения России в ПАСЕ является полное восстановление прав их делегации.

"В ПАСЕ сейчас говорят: мы можем вернуть вам право голоса, но в усеченном виде. О каком доверии здесь может идти речь? Сегодня решения в Ассамблее принимаются большинством голосов от числа тех, кто присутствует в зале", – заявил Володин.

Он также добавил, что ассамблея должна обеспечивать возможность заявлять позицию каждой стране.

"А сегодня там больше боятся, что мы вообще что-то можем сказать", – заявил он.

Володин также отметил, что такая ситуация "не оставляет возможностей для подачи заявки на участие в работе ПАСЕ".

"Если регламент Ассамблеи не будут изменены, то нам нет смысла участвовать в этой структуре и перечислять на ее нужды большие средства в качестве взносов", — сказал политик.