"Укололся и поджег": появились подробности пожара на территории Киево-Печерской лавры

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, что парень, который поджег здание на территории Киево-Печерской лавры, выбил окно и несколько дней проживал в помещении. Стоит отметить, что бездомный был под действием наркотических веществ

"Сначала нас хотели обвинить во всех смертных грехах, но наша полиция и архимандрит Зенон взяли того парня, которому 24 года. Он сам наркоман и в это время он укололся и не мог ничего говорить. Потом, когда он пришел в себя, то сказал, что это он все сделал", — объяснил Павел.

По его словам, когда было холодно, бездомный с друзьями выбил окно в помещении и там жил.

"Что-то они не поделили и он, взяв бензин или солярку, облил и зажег на втором этаже", — добавил Павел.

Кроме того, митрополит добавил, что накануне в трапезном храме Лавры "этот юноша также дебоширил".

Также отмечается, что здание несколько лет не эксплуатировалось — это был лабораторный корпус больницы, которую планировали открыть на территории Лавры.

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