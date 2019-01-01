Известную российскую телеведущую Настю Ивлееву тянут в суд за "оскорбление Путина"

Известную российскую телеведущую Настю Ивлееву тянут в суд за "оскорбление Путина"

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Анастасія Івлєєва (фото — instagram. com)

В суд Москвы поступил иск к телеведущей программы "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасие Ивлеевой и к российскому журналисту Юрию Дудю. Истец хочет взыскать с каждого по 50 миллионов рублей за "оскорбление Путина", передает ONLINE.UA со ссылкой на RNS.

Стоит отметить, что в иске указаны только фамилия и инициалы истца.А. Бестаєв. Он требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю еще в августе 2018 года. Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения.

Представитель Ивлеевой сообщил, что исковое заявление они еще не получили.

В соцсетях истец ранее высказывал свое возмущение в связи с "оскорблением Путина" и требовал от Дудя удалить видеозапись интервью.

Известную российскую телеведущую Настю Ивлееву тянут в суд за "оскорбление Путина" (1)

Относительно самих слов про Путина, которые могли возмутить истца, то они звучат в самом конце интервью. Так, Дудь поинтересовался у Ивлеевой, что бы она спросила у президента России Владимира Путина, если бы оказалась перед ним.

"Ты не за**ался?", – сказала телеведущая.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo очередной раз высмеял президента РФ Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Настя Івлєєва, Владимир Путин, иск, суд
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