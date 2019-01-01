Известную российскую телеведущую Настю Ивлееву тянут в суд за "оскорбление Путина"

Анастасія Івлєєва (фото — instagram. com)

В суд Москвы поступил иск к телеведущей программы "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасие Ивлеевой и к российскому журналисту Юрию Дудю. Истец хочет взыскать с каждого по 50 миллионов рублей за "оскорбление Путина", передает ONLINE.UA со ссылкой на RNS.

Стоит отметить, что в иске указаны только фамилия и инициалы истца.А. Бестаєв. Он требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю еще в августе 2018 года. Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения.