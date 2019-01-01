Боролась с психической болезнью: обращение Селены Гомес растрогало сеть

Когда самочувствие красавицы улучшилось, ей удалось преодолеть ужасную депрессию и она решила, что готова вернуться к социальной жизни. Девушка опубликовала несколько новых снимков на своей странице в Instagram. Под снимками она написала трогательное обращение к своим поклонникам.

"Прошло много времени с тех пор, как мы с вами виделись, но я хотела бы пожелать всем счастливого нового года и поблагодарить вас за вашу любовь и поддержку. Прошлый год был определенно годом саморефлексии, испытаний и роста. Это те вызовы, которые показывают вам, кто вы есть и что вы способны преодолеть. Поверьте мне, это не легко, но я горжусь тем, кем я становлюсь и с нетерпением жду следующего года. Люблю вас всех", — написала Селена Гомес.