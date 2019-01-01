Боролась с психической болезнью: обращение Селены Гомес растрогало сеть

Боролась с психической болезнью: обращение Селены Гомес растрогало сеть

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Селена Гомес (фото — instagram.com/selenagomez)

Известная американская певица Селена Гомес через четыре месяца перерыва решила возобновить свою публичную жизнь. Известно, что все это время она пыталась бороться с психической болезнью, передает ONLINE.UA.

Когда самочувствие красавицы улучшилось, ей удалось преодолеть ужасную депрессию и она решила, что готова вернуться к социальной жизни. Девушка опубликовала несколько новых снимков на своей странице в Instagram. Под снимками она написала трогательное обращение к своим поклонникам.

Боролась с психической болезнью: обращение Селены Гомес растрогало сеть (1)

"Прошло много времени с тех пор, как мы с вами виделись, но я хотела бы пожелать всем счастливого нового года и поблагодарить вас за вашу любовь и поддержку. Прошлый год был определенно годом саморефлексии, испытаний и роста. Это те вызовы, которые показывают вам, кто вы есть и что вы способны преодолеть. Поверьте мне, это не легко, но я горжусь тем, кем я становлюсь и с нетерпением жду следующего года. Люблю вас всех", — написала Селена Гомес.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная американская певица Селена Гомес выпустила новый клип на песню Back to You. Поклонники считают, что этот ролик она посвятила своим сложным отношениям с Джастином Бибером.

Источник: ONLINE.UA Теги: Селена Гомес, психическая болезнь, депрессия
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