Почему нас раздражают счастливые люди в соцсетях - объяснение психотерапевта

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Человек, который начинает привыкать к иллюзиям в социальных сетях, рано или поздно сталкивается с разочарованием и обесцениванием. Однако психологически зрелые, занятые своей жизнью люди не имеют проблем с идеальными картинками из красивой жизни других людей.

Таким мнением поделилась психотерапевт, психоаналитик Ксения Черник, передает ONLINE.UA со ссылкой на Inspired.

"Такие люди могут мотивировать себя или вдохновить, чтобы достичь этого. Но это возможно при таких условиях — человек понимает, что такое конструктивная зависть и что он завидует лишь потому, что для него имеет ценность. Он ставит вопрос: "Что меня зацепило в этой фотографии и почему?". После этого у нее появляется понимание того, что ей не хватает в жизни и как этого достичь", — сказано в сообщении.

Эксперт объясняет, что за этим скрывается страх признать собственную уязвимость и показать настоящие эмоции. То есть человеку сложно признать, что его что-то тронуло, проще написать гневный/саркастический/иронический комментарий. А плакать еще больше стыдно, даже если это от радости.

Как сообщает ONLINE.UA, ранее британский художник Мэт Мейтленд опубликовал подборку снимков, которые показывают, как могли бы выглядеть знаменитости 20 века, если бы стали популярными в социальных сетях в 2018 году и следили бы за последними бьюти-трендами.