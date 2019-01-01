"Королева стиля": яркий образ Кейт Миддлтон ошеломил сеть

"Королева стиля": яркий образ Кейт Миддлтон ошеломил сеть

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Кейт Міддлтон (фото — flickr.com)

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на протяжении последних двух недель успела посетить несколько официальных мероприятий, а 16 января отправилась в театр Ковен-Гарден. Во время выхода в свет знаменитая британка засветила яркий образ, который начали расхваливать пользователи сети, передает ONLINE.UA.

 Для запланированного визита Кейт Миддлтон выбрала достаточно яркий образ, чем поразила своих поклонников. Герцогиня Кембриджская засветила костюм, который состоял из жакета и юбки пурпурно-фиолетового цвета. Наряд она выбрала из коллекции популярного бренда Oscar de la Renta. Эффектный образ супруга принца Уильяма дополнила черными колготами, туфлями и маленькой сумочкой.

"Королева стиля; какая же она изысканная; шакарна женщина всегда будет шикарной; ей идет этот цвет; невероятное платье; великолепная фигура — на такой все будет выглядеть на 5+; интересно, с ней работают стилисты?; как по мне, это слишком яркий цвет; не нужно завидовать — все шикарно", — пишут фанаты Кейт в комментариях к фото.

"Королева стиля": яркий образ Кейт Миддлтон ошеломил сеть (1)

"Королева стиля": яркий образ Кейт Миддлтон ошеломил сеть (2)

"Королева стиля": яркий образ Кейт Миддлтон ошеломил сеть (3)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям встретили короля Нидерландов Виллема-Александра с супругой. Торжественный вечер прошел в Букингемском дворце — герцогиня для этого события выбрала наряд со шлейфом бледно-голубого цвета от модного дома Alexander McQueen.

Источник: ONLINE.UA Теги: стиль, Кейт Миддлтон, образ, сеть
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