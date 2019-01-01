"Как так можно?": фанаты жестко раскритиковали дочь Джонни Деппа

"Как так можно?": фанаты жестко раскритиковали дочь Джонни Деппа

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Лілі-Роуз Депп (фото — instagram.com)

Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Парады, 19-летняя Лили-Роуз Депп стала гостьей традиционного торжественного вечера Cesar Revelation, на который приехали самые известные звезды французского кинематографа. Однако довольно откровенный наряд красотки спровоцировао споры в сети, передает ONLINE.UA.

Так, для торжественного вечера девушка примеряла светлое платье с полупрозрачным кружевным лифом на тонких бретельках из весенне-летней коллекции Chanel, которое обнажило грудь модели. Образ Лили-Роуз завершили туфли цвета металлик на устойчивых каблуках.

"Как так можно?; это слишком вульгарно; можно было выбрать что-то по-скромнее; наверное, отец не занимался ее воспитанием; это просто эпатаж — ничего больше; было бы там что показывать", — пишут пользователи сети в комментариях к фото модели.

"Как так можно?": фанаты жестко раскритиковали дочь Джонни Деппа (1)

Стоит отметить, что, вероятнее всего, Депп поддерживает хорошие отношения со своєми коллегами и другими знаменитостями. Затем она успела сфотографироваться вместе с французской актрисой Марион Котийяр, а также сделать смешные фото с кинорежиссером и сценаристом Ребеккой Злотовски.

"Как так можно?": фанаты жестко раскритиковали дочь Джонни Деппа (2)

"Как так можно?": фанаты жестко раскритиковали дочь Джонни Деппа (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что голливудский актер Джонни Депп впервые прокомментировал скандальный развод с известной актрисой Эмбер Херд.

Источник: ONLINE.UA Теги: Джонни Депп, вечеринка, образ, Лили-Роуз Депп
Новости других СМИ
"Королева стиля": яркий образ Кейт Миддлтон ошеломил сеть
"Королева стиля": яркий образ Кейт Ми...
Меган Маркл раскрыла главный секрет своей беременности
Меган Маркл раскрыла главный секрет своей берем...
Боролась с психической болезнью: обращение Селены Гомес растрогало сеть
Боролась с психической болезнью: обращение Селе...
"Что это такое?": фанаты не устают критиковать фигуру и стиль Рианны
"Что это такое?": фанаты не устают кр...
"Это тело богини": Даша Астафьева ошеломила фанатов пикантными фотографиями
"Это тело богини": Даша Астафьева оше...
"Он бил меня": Эмбер Херд впервые откровенно рассказала про "Монстра" Джонни Деппа
"Он бил меня": Эмбер Херд впервые отк...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи