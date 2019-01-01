Нацбанк планирует заменить банкноты

Нацбанк планирует заменить банкноты

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Фото: wikipedia.org

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в течение 2019 года в обращение планируют постепенно ввести новые 5-рублевые монеты, которые в будущем должны заменить банкноты, передает ONLINE.UA.

"Монетный двор предусматривает постепенное введение в обращение монет 5 и 10 гривен. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 – точно нет, они поступят в следующие периоды", — говорит он.

По его словам, введение монет призвано продлить срок службы наличных денежных знаков в Украине, ведь банкноты со временем очень сильно изнашиваются.

Стоит отметить, что Нацбанк в июне 2018 года прекратил чеканить мелкие монеты и позволил продавцам не давать покупателям сдачу.

Напомним, в Программе действий Национального банка на текущий год указано, что главными внешними рисками в 2019 году является усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам, и отток капитала из этих стран.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.

Источник: ONLINE.UA Теги: НБУ, економіка, банкноти
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