Беременность не помеха: Меган Маркл очаровала изысканным сексуальным образом

16 января герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри посетила представление цирка Cirque du Soleil в лондонском Альберт-холле. Красотка очаровала всех присутствующих изысканным образом, который стал самым ярким среди всех с тех пор, как она стала женой принца Гарри, передает ONLINE.UA.

Для выхода она выбрала темно-синее вечернее платье от французского бренда Roland Mouret, которая стоит около 4380 долларов, продемонстрировав округлившийся беременный живот и стройные ноги в высоком разрезе платья.

Дополнили образ черные босоножки Stuart Weitzman на высоком каблуке и атласный клатч от Givenchy. Самым интересным аксессуаром стал именно браслет, ведь раньше он принадлежал принцессе Диане.

"Как шикарно она выглядит; правильно, беременность — это не повод забывать про свой внешний вид; если родится девочка, наверное, тоже будет модницей; очень красивое платье; принц Гарри должен гордиться своей женой", — пишут фанаты Меган в комментариях к фото.