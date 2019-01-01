Беременность не помеха: Меган Маркл очаровала изысканным сексуальным образом

Беременность не помеха: Меган Маркл очаровала изысканным сексуальным образом

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Меган Маркл (фото — instagram.com)

16 января герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри посетила представление цирка Cirque du Soleil в лондонском Альберт-холле. Красотка очаровала всех присутствующих изысканным образом, который стал самым ярким среди всех с тех пор, как она стала женой принца Гарри, передает ONLINE.UA.

Для выхода она выбрала темно-синее вечернее платье от французского бренда Roland Mouret, которая стоит около 4380 долларов, продемонстрировав округлившийся беременный живот и стройные ноги в высоком разрезе платья.

Дополнили образ черные босоножки Stuart Weitzman на высоком каблуке и атласный клатч от Givenchy. Самым интересным аксессуаром стал именно браслет, ведь раньше он принадлежал принцессе Диане.

"Как шикарно она выглядит; правильно, беременность — это не повод забывать про свой внешний вид; если родится девочка, наверное, тоже будет модницей; очень красивое платье; принц Гарри должен гордиться своей женой", — пишут фанаты Меган в комментариях к фото.

Беременность не помеха: Меган Маркл очаровала изысканным сексуальным образом (1)

Беременность не помеха: Меган Маркл очаровала изысканным сексуальным образом (2)

Беременность не помеха: Меган Маркл очаровала изысканным сексуальным образом (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают из Кенсингтонского дворцав свой коттедж, расположенный на территории Виндзорского замка, так как не хотят оставаться соседями с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. 

Источник: ONLINE.UA Теги: Меган Маркл, беременность, образ, стиль
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