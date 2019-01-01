"Все еще можно спасти": США выдвинули требование РФ

"Все еще можно спасти": США выдвинули требование РФ

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Фото: pixabay.com

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности можно сохранить, если Россия уничтожит ракету 9М729, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Мы предоставили перечень условий, которые должны быть выполнены. Но росяни и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: им нужно уничтожить ракету. Это [модификация ракеты] уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это нельзя проверить", — сказала она.
Дипломат отметил: единственное, что можно проверить — это "уничтожение ракет и пусковых установок".
 
"Договор еще вполне можно спасти! Россия просто должна начать его выполнять. Необходимо уничтожить запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе. В России до 2 февраля еще есть шанс вернуться к исполнению договора", — отметила заместитель госсекретаря.
Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, ракети, РСМД
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