"Все еще можно спасти": США выдвинули требование РФ

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Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности можно сохранить, если Россия уничтожит ракету 9М729, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Мы предоставили перечень условий, которые должны быть выполнены. Но росяни и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: им нужно уничтожить ракету. Это [модификация ракеты] уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это нельзя проверить", — сказала она.

Дипломат отметил: единственное, что можно проверить — это "уничтожение ракет и пусковых установок".