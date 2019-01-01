В России столкнулись истребители-бомбардировщики - первые подробности

Су-34 Фото: wikipedia.org

В России во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись в воздухе два истребителя-бомбардировщика Су-34 . Эту информацию подтвердили силовые структуры региона, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района исчезли с радаров два Су-34 , вероятно они столкнулись в воздухе", — сказал источник издания.

Указано, что на данный момент проводится поисковая операция и устанавливается судьба экипажей.

Источники издания утверждают, что экипаж одного самолета катапультировался. Чуть позже стало известно, что в море нашли живым одного из летчиков.

"18 января в 08:07 по Москве при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега во время отработки маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", — отмечают в Минобороны РФ.

К слову, недавно недалеко от побережья Аляски истребители ВВС США F-22 осуществили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Они перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35 . F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не оставили опознавательную зону ПВО. Стоит отметить, что самолеты РФ не нарушили границы США и Канады. А в августе истребители Великобритании, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.