В России столкнулись истребители-бомбардировщики - первые подробности

В России во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись в воздухе два истребителя-бомбардировщика
"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района исчезли с радаров два
Су-34, вероятно они столкнулись в воздухе", — сказал источник издания.
Указано, что на данный момент проводится поисковая операция и устанавливается судьба экипажей.
"18 января в 08:07 по Москве при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега во время отработки маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов
Су-34дальневосточного объединения ВВС и ПВО", — отмечают в Минобороны РФ.
К слову, недавно недалеко от побережья Аляски истребители ВВС США
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.