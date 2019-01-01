Дипломат рассказал, кто активно пытается рассорить Украину и Польшу

Дипломат рассказал, кто активно пытается рассорить Украину и Польшу

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: racurs.ua

Представитель департамента политики безопасности министерства иностранных дел Польши Марек Щигель заявил, что Россия инвестирует много денег и использует определенные исторические вопросы для того, чтобы рассорить Польшу и Украину, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Польское радио.

По его словам, одной из стратегий России является подрыв единства западного мира путем стимулирования и углубления раскола между отдельными государствами. Польский дипломат отметил, что ярким примером этого являются попытки "использования определенных исторических вопросов, например, в отношениях между Польшей и Украиной".

"Они очень хорошо подготовлены, в них вложено много энергии и денег, чтобы рассорить Украину и Польшу", – подчеркнул Щигель.

Кроме того, дипломат отметил, что только санкции могут эффективно защищать запад от дезинформации.

"Действия стран Запада должны быть более активными. Мы должны больше внимания уделять действиям в русскоязычном информационном пространстве, например, поддерживать независимые русскоязычные СМИ", – добавил Щигель.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Польша, РФ, дезинформация
Новости других СМИ
Шокирующая сумма: сколько денег потеряла Украина из-за газовых контрактов 2009 года
Шокирующая сумма: сколько денег потеряла Украин...
Курс валют на сегодня 18 января - доллар дорожает, евро стал дороже
Курс валют на сегодня 18 января - доллар дорожа...
Сами обострили ситуацию: Путин выступил с новой угрозой
Сами обострили ситуацию: Путин выступил с новой...
"Его уже не остановить": в Германии сделали неутешительный прогноз
"Его уже не остановить": в Германии с...
Трамп призвал членов НАТО срочно активизироваться: что случилось
Трамп призвал членов НАТО срочно активизировать...
Введение миротворцев ООН на Донбасс: у Путина выступили с дерзким заявлением
Введение миротворцев ООН на Донбасс: у Путина в...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги