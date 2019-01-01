Дипломат рассказал, кто активно пытается рассорить Украину и Польшу

Представитель департамента политики безопасности министерства иностранных дел Польши Марек Щигель заявил, что Россия инвестирует много денег и использует определенные исторические вопросы для того, чтобы рассорить Польшу и Украину, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Польское радио.

По его словам, одной из стратегий России является подрыв единства западного мира путем стимулирования и углубления раскола между отдельными государствами. Польский дипломат отметил, что ярким примером этого являются попытки "использования определенных исторических вопросов, например, в отношениях между Польшей и Украиной".

"Они очень хорошо подготовлены, в них вложено много энергии и денег, чтобы рассорить Украину и Польшу", – подчеркнул Щигель.

Кроме того, дипломат отметил, что только санкции могут эффективно защищать запад от дезинформации.