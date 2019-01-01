Шокирующая сумма: сколько денег потеряла Украина из-за газовых контрактов 2009 года

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В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что из-за газовых контрактов 2009 года Украина потеряла 32 млрд долларов. С данным заявлением выступил глава правления компании Андрей Коболев, передает ONLINE.UA.

"За период до получения "Нафтогазом" победы в Стокгольмском арбитраже Украина уже понесла безвозвратные потери на 32,1 млрд долларов, каждая украинская семья – на 61 тыс. гривен",— заявил Коболев.

По его словам, если "Нафтогаз" не добился победы над "Газпромом", то Украина понесла бы убытки, еще на 94,7 млрд долларов больше, каждая украинская семья – на 177 тыс. гривен больше.

Как известно, почти год назад Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа территорией Украины.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в Украине почти на четверть подорожал газ для населения. Отныне, украинцы будут платить за газ 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а не 6900 гривен, как было раньше. Причиной повышения тарифов на газ стало требование МВФ, без выполнения которого там отказывались выплачивать новый кредитный транш Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 января 2019 года в Украине также повышаются тарифы на отопление. В среднем цены на тепло подняли до 18%.