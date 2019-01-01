Откровенное признание экс-адвоката Трампа шокировало США

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заказывал фальсификации онлайн-опросов для Дональда Трампа в 2014-2015 годах. Юрист в своем Twitter признал, что делал это все по указанию Трампа и очень сожалеет о своих действиях и что доверял человеку, который этого не заслуживала, передает ONLINE.UA.

Как известно, недавно в американском издании The Wall Street Journal появилась статья о том, что Коэн заплатил не меньше 12 тысяч долларов для поднятия рейтингов Трампа. "В 2014 году Коэн заплатил за фальсификацию опроса о бизнес-лидеров. В 2015-м – о кандидатах в президенты от республиканцев. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения", – пишет The Wall Street Journal. Также в статье пишется о том, что сначала экс-адвокат Трампа планировал заплатить за подтасовки фактов 50 тысяч долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США могут объявить президенту Дональду Трампу импичмент. Сам президент заявил, что не волнуется — он убежден, что трудно устранить с должности политика, который "не сделал ничего неправильного, и более того, восстанавливает крупнейшую экономику мира".