Объединение России и Беларуси: Лукашенко выступил с громким заявлением

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты. Об этом он сообщил на встрече накануне 100-летия белорусской дипломатической службы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "БЕЛТА".

"Союз — пожалуйста. Объединение — пожалуйста, но это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить об объединении, то опять же с крыши: давай общую валюту. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России", – заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что выступает за равные условия и подход.

"Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против русских, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они не были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить хорошие, теплые, взаимовыгодные отношения", – заверил Лукашенко.

В то же время он заявил: "как бы у нас не складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам".

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина прокомментировали слова Лукашенко о разрыве союза Беларуси с Россией. В МИД РФ заявили, что стратегический курс России на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение.