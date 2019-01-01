"Это антироссийские планы": в Кремле разозлились на США

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США вскоре начнут отменять давнее оружейное эмбарго в отношении Кипра, потому что Белый дом признает вклад средиземноморского островного государства в укрепление региональной стабильности и безопасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на AP.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис отметил, что Вашингтон видит "дополнительную ценность" предоставление стране возможности приобрести военную технику, что поможет расширить его возможности для повышения региональной безопасности.

"Эмбарго наложили 1987 года с целью предотвращения наращивания оружия, что будет препятствовать дипломатическим усилиям по объединению разделенного Кипра. Остров раскололся по этническому признаку 1974 году после турецкого вторжения, что произошло после переворота, направленного на объединение с Грецией", — сказано в сообщении.

Рост интереса США к богатому газом восточному Средиземноморью, похоже, рассердил Россию.

Российское министерство иностранных дел в прошлом месяце предупредило о том, что оно называет "антироссийскими планами" военное наращивание США на Кипре, чтобы противостоять растущему влиянию России в регионе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США демократы сорвали голосование по новым санкциям против России. Они требуют отмены шатдауна, который продолжается уже почти месяц, после чего согласятся рассматривать санкционные законопроекты.