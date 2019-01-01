Названа себестоимость добычи газа в Украине

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что себестоимость добычи природного газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие расходы на развитие добычи для компании "Укргаздобыча", которая входит в состав группы "Нафтогаз", составляет 250 долларов за тысячу кубометров.

С данным заявлением он выступил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Полная себестоимость добычи газа, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, на бурение, землеотвод, но без учета транспортировки и налогов — составляет примерно 250 долларов за тысячу кубических метров", — сказал он.

Коболев также отметил, что в частных компаниях себестоимость добычи природного газа еще выше.

Стоит отметить, что ранее глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявил, что стоимость полного цикла добычи газа от начала бурения и добычи до закрытия скважины может варьироваться от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в Украине почти на четверть подорожал газ для населения. Отныне, украинцы будут платить за газ 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а не 6900 гривен, как было раньше. Причиной повышения тарифов на газ стало требование МВФ, без выполнения которого там отказывались выплачивать новый кредитный транш Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 января 2019 года в Украине также повышаются тарифы на отопление. В среднем цены на тепло подняли до 18%.