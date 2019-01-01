Наша гордость: назван лучший боксер года по версии BWAA

Наша гордость: назван лучший боксер года по версии BWAA

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Фото: pixabay.com
Ассоциация журналистов США, пишущих о боксе (BWAA), определила лучших боксера, тренера и менеджера 2018 года. Так, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал лучшим боксером прошлого года, передает ONLINE.UA.
 
Эксперты ассоциации обратили внимание на доминирование украинца в тяжелом весе, а также на то, что своих противников (Бриедиса, Гассиева и Бэллью) он победил на их территории.
 
Наша гордость: назван лучший боксер года по версии BWAA (1)
 
Награду "Лучший тренер" получил Анатолий Ломаченко, который не только готовил к двум боям своего сына — чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, но и Александра Усика до финала WBSS с Муратом Гассиевым и к бою с Тони Бэллью.
 
Менеджер Усика Егис Климас также стал лучшим в своей номинации.
Напомним, ранее эксперты авторитетного спортивного издания из бокса The Ring подвели итоги 2018 года и назвали лучшего спортсмена и лучшего тренера года. Ими стали украинцы Александр Усик и Анатолий Ломаченко.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Усика назвал боксером 2018 года также и автритетный американский телеканал ESPN. Эксперты издания отметили, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.
Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Усик, спорт, бокс, рейтинг
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