Наша гордость: назван лучший боксер года по версии BWAA

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Ассоциация журналистов США, пишущих о боксе (BWAA), определила лучших боксера, тренера и менеджера 2018 года. Так, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал лучшим боксером прошлого года, передает ONLINE.UA.

Эксперты ассоциации обратили внимание на доминирование украинца в тяжелом весе, а также на то, что своих противников (Бриедиса, Гассиева и Бэллью) он победил на их территории.

Награду "Лучший тренер" получил Анатолий Ломаченко, который не только готовил к двум боям своего сына — чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, но и Александра Усика до финала WBSS с Муратом Гассиевым и к бою с Тони Бэллью.

Менеджер Усика Егис Климас также стал лучшим в своей номинации.

Напомним, ранее эксперты авторитетного спортивного издания из бокса The Ring подвели итоги 2018 года и назвали лучшего спортсмена и лучшего тренера года. Ими стали украинцы Александр Усик и Анатолий Ломаченко.