Коболев причастен к разработке газовых соглашений 2009 года, так что не имеет права их критиковать, - эксперт

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев не имеет права критиковать контракт на поставку газа между Украиной и Россией от
Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который на момент подписания газовых соглашений в 2009 году был пресс-секретарем НАК «Нафтогаз Украины», передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
«Напомню, что господин Коболев на момент заключения контракта на поставки газа между Россией и Украиной работал советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Он принимал непосредственное участие в разработке контракта. Более того, присутствовал на переговорах в Москве и не высказывал возражений против его основных положений», — рассказал Валентин Землянский.
Как свидетель событий
«Поэтому сегодняшняя критика
соглашений-2009со стороны господина Коболева — это даже не лукавство, а отработка прямого политического заказа. И одновременно — попытка перевести внимание общества от нескольких проблем... Первая проблема, которую хочет «заговорить» Коболев — это миллионные премии, которые он выписал себе и своему окружению и уже вывел за границу. Вторая проблема — полный провал переговоров о новом контракте по транзиту российского газа по территории Украины», — заявил Валентин Землянский.
Напомним, в интервью "Радио Свобода" Уполномоченный Чехии по делам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Украина и Россия находятся на грани нового глобального газового конфликта, вызванного несостоятельностью обеих сторон: «Сейчас Россия и Украина приближаются к какому-то новому конфликту по транзиту газа через территорию Украины накануне 2020 года. Если будет новый конфликт между Украиной и Россией в