На Донбассе прошли ожесточенные бои: штаб ООС сообщил тревожные новости

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Боевики усилили обстрелы на Донбассе по всем направлениям. Украинские защитники, придерживаясь условий полного прекращения огня, отбили атаку. По данным разведки, враг понес потери — один боевик был уничтожен, еще один ранен.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 19 января, боевики 16 раз открывали огонь по позициям ООС. Они били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Станицы Луганской и хутора Вольный на Луганском направлении. Вблизи Широкино, Песков, Марьинки, Лебединского, Водяного и Павлополя враг обстреливали украинских защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Красногоровки обстрел велся из 120-мм минометов, запрещенных Минскими соглашениями. В ходе боевых действий ни один боец ВСУ не пострадал.

В ночь с 19 на 20 января боевики обстреляли позиции ООС из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток".

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", — говорится в сводке ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе бойцы ВСУ сбили дрон, который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой. С помощью него террористы пытались сбрасывать боеприпасы на пехотные позиции украинских военных.