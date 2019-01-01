Украину атаковали опасные вирусы гриппа: кто попадает в зону риска

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Зимой 2018-2019 года Украину атаковали три вируса гриппа, которые смертельно опасны для людей. Два из них протекают тяжело и с осложнениями, а также могут вызывать эпидемии.

Об особенностях вирусов гриппа, которые свирепствуют в Украине в текущем сезоне, рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета, профессор Ольга Голубовская, передает ONLINE.UA со ссылкой на ZN.UA.

Голубовская уточнила, что в нынешнем сезоне в Украину пришли два вирусами типа А, которые еще называют Калифорния и Сингапур, а также с вирус гриппа типа В. По ее словам, особенно опасен для здоровья украинцев вирус гриппа типа А (H3N2), в группу риска которого попадают две возрастные категории — маленькие дети до 5 лет, а также люди старше 65 лет. У гриппа А (H1N1) Калифорния свои группы риска — это беременные, больные бронхиальной астмой, сахарным диабетом, а также люди, имеющие избыточный вес. Ранее во время пандемии, вызванной этим вирусом в 2009—2010 годах, пик смертности приходился на возрастную группу 25—49 лет.

Профессор подчеркнула, что обычно пик заболеваемости гриппом начинается в январе-феврале, но в Украине рост заболеваемости начался в конце ноября прошлого года.

"По опыту предыдущих лет известно: чем раньше начинается грипп — тем сложнее будет его сезон", — уточнила Голубовская, добавив, что вызывать эпидемии и пандемии под силу как гриппу А, который протекает тяжело и с осложнениями, так и гриппу В, но протекает он значительно легче.

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что с начала эпидемического сезона зарегистрировано 19 летальных случаев от гриппа. Только за вторую неделю января гриппом и ОРВИ заболели более 176 тысяч человек, из которых 8 человек умерли. Эпидемические пороги превышены в 4 областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской. В то же время в ведомстве подчеркнули, что эпидемии гриппа в Украине нет.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее медики предупреждали, что гриппом в украине рискуют заболеть 13 млн человек. Они напоминали о важности и необходимости вакцинироватья от гриппа, несмотря на то, что эта прививка не является обязательной.