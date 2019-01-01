Есть два варианта: эксперт сделал прогноз по войне на Донбассе

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Президент России Владимир Путин не заинтересован в "разруливании" конфликта на востоке Украины. Исходом войны на Донбассе может стать или капитуляция Украины, или победа над Россией.

Такое мнение выразил социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Главред.

"Есть два варианта: капитуляция Украины или борьба с Путиным до его ухода куда-то (от власти, в астрал, в монастырь и т.д.). Путин не собирается ничего "разруливать", ему нужна Украина на коленях. Если в конфликте есть две стороны и одна (Россия) не собирается останавливаться, другая (Украина) — не может остановить конфликт в одностороннем порядке. Она может или поддаться, или победить", — считает Эйдман.

Эксперт предложил представить начало Второй мировой войны и нападение гитлеровской Германии на Польшу, чтобы на примере понять то, чем может закончиться война на Донбассе.

"Представьте — началась Вторая мировая война, немцы напали на Польшу... Как можно "разрулить" такую ситуацию? Возможна только капитуляция или победа, уничтожение Гитлера и его армии", — пояснил эсперт свое мнение.

Что касается жителей оккупированного Донбассе, то, по мнению Эйдмана, Кремлю особо нечего им предложить. Он считает, что Москва даже вряд ли решиться на выдачу им обещанных российских паспортов.

"Если сейчас жителям оккупированных районов Донбасса раздадут российские паспорта, они, пусть и не все, хлынут в Россию. А это российским властям совершенно не нужно и не выгодно. Одно дело – вести войну на чужой территории, а другое – кормить орды беженцев. Поэтому я не думаю, что Россия на это пойдет", — отметил Эйдман.

Он также подчеркнул, что жители ОРДЛО были жестоко обмануты российским руководством, так как надеясь на то, что будут жить как Москве, они получили жуткую жизнь в пиратской "республике", у власти которой стоят бандиты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главу МИД Германии резко осудили в том, что он уравнял роль Украины и России в конфликте на Донбассе.