"Отдаем Путина вместо Курил": тысячи россиян вышли на митинги против власти

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20 января в Москве и других городах РФ прошли масштабные митинги против путинской власти. Россияне выступили против передачи Японии Курильских островов, территориальный спор по которым длится между Москвой и Токио уже десятки лет, сообщает ONLINE.UA.

На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что россияне вышли на митинги с плакатами: "Руки прочь от Курил", "Хватит распродавать Россию", "Отдаем Путина вместо Курил". По предварительным данным, только в Москве на Суворовской площади собралось около 2000 человек, выступающих против путинской власти.

Сообщается, что организовали масштабные митинги в Москве и других городах несколько движений и политических партий, включая "Левый фронт", "Партию дела", "Гражданскую солидарность" и другие. Известно о нескольких задержанных.

Следует отметить, что в акции протеста принял участие один из бывших главарей "ДНР" Игорь Гиркин. Кроме Москвы, митинги под лозугом "Курилы — наша земля!" прошли в Хабаровске, Находке, Калиниграде, Юго-Сахалинске.

Ранее сообщалось, что 14 ноября 2018 года на встрече лидеры России и Японии якобы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва вроде бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов. Несколько дней назад переговоры продолжились — премьер-министр Японии Синдзо Абэ после них заявил о полной решительности к заключению мирного договора с Россией, хотя договоренностей по спорным Курилам по так и не удалось достичь.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ.