"Неправильный мальчик": в Германии выступили с новым громким заявлением по "Северному потоку-2"

"Неправильный мальчик": в Германии выступили с новым громким заявлением по "Северному потоку-2"

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Фото: flickr.com

Правительство ФРГ не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2". С данным заявлением выступил министр экономики Германии Петер Альтмаер и призвал не мешать его строительству, передает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

Он также добавил, что не видит особых проблем в строительстве этого газопровода из России через Северное море.

"Северный поток-2" – неправильный мальчик для битья", – заявил Альтмаер.

Политик напомнил, что газопровод уже проложен "на много километров в море".

"Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком-2", осуществляются в соответствии с правовыми критериями. Например, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из разных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", – подчеркнул немецкий министр.

Также, он призвал РФ обеспечить транзит газа по территории Украины после введения в действие газопровода.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" инструментом шантажа Путина, который президент РФ будет применять против Украины и Польши.

Источник: ONLINE.UA Теги: Германия, Северный поток-2, газ, РФ
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