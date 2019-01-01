"Неправильный мальчик": в Германии выступили с новым громким заявлением по "Северному потоку-2"

Правительство ФРГ не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного
Он также добавил, что не видит особых проблем в строительстве этого газопровода из России через Северное море.
"Северный
поток-2" – неправильный мальчик для битья", – заявил Альтмаер.
Политик напомнил, что газопровод уже проложен "на много километров в море".
"Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным
потоком-2", осуществляются в соответствии с правовыми критериями. Например, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из разных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", – подчеркнул немецкий министр.
Также, он призвал РФ обеспечить транзит газа по территории Украины после введения в действие газопровода.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал "Северный