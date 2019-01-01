"Неправильный мальчик": в Германии выступили с новым громким заявлением по "Северному потоку-2"

Правительство ФРГ не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2 ". С данным заявлением выступил министр экономики Германии Петер Альтмаер и призвал не мешать его строительству, передает ONLINE.UA со ссылкой на Handelsblatt.

Он также добавил, что не видит особых проблем в строительстве этого газопровода из России через Северное море.

"Северный поток-2 " – неправильный мальчик для битья", – заявил Альтмаер.

Политик напомнил, что газопровод уже проложен "на много километров в море".

"Германия является правовым государством, в котором частные инвестиции, как в случае с "Северным потоком-2 ", осуществляются в соответствии с правовыми критериями. Например, для строительства трубопровода уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из разных стран, в том числе из Германии. Кроме того, строительство уже далеко продвинулось, в море проложены километры труб. Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", – подчеркнул немецкий министр.

Также, он призвал РФ обеспечить транзит газа по территории Украины после введения в действие газопровода.