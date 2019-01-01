ПАСЕ проведет срочные дебаты относительно Украины и РФ: что случилось

ПАСЕ проведет срочные дебаты относительно Украины и РФ: что случилось

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Фото: flickr.com

Уже 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Срочные дебаты в ПАСЕ по резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге", — написал дипломат.

Стоит отметить, что в ходе дебатов должна быть принята резолюция относительно последствий открытой российской агрессии против Украины. Документ резолюции будет иметь название "Рост напряженности вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".

Напомним, российкую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 года из-за Украины и оккупации Крыма. В ответ Россия отказалась участвовать в сессия ПАСЕ, требуя восстановить свои права. В ноябре 2018 года бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться от почти всех изменений в регламенте по требованию РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия не подала в доклад о возвращении в ПАСЕ, что было ее единственной возможностью вернуться в организацию в 2019 году. Теперь этот вопрос будет рассматриваться, в лучшем случае, летом следующего года.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПАСЕ, РФ, Украина, Азовское море, дебати
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