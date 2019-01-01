"СБУ против ФСБ": в сети появился долгожданный фильм

Фото — скриншот відео

Служба безопасности Украины опубликовала в сети документальный фильм под названием "СБУ против ФСБ". В украинской спецслужбе рассказывают, что лента демонстрирует весомые достижения СБУ за последнее время, передает ONLINE.UA.

В центре фильма изображены ключевые аспекты гибридной войны, которую Россия ведет против Украины: шпионские и агентурные сети, пятая колонна, управляемые Россией информационные платформы, диверсионные группы. "Широкая общественность может ознакомиться с тем, что Москва так тщательно пыталась скрыть: "зеленые человечки", обстрелы мирных городов, российское оружие, сбивание "Боинга", подготовка террористов, прямое вторжение на территорию независимой Украины, провокации внутри нашей страны, организация политических убийств и терактов", — сказано в сообщении ведомства. Также указано, что в ленте на реальных примерах показано, как спецоперации СБУ ломают гибридные планы России.

Стоит отметить, что недавно сотрудники СБУ из состава ООС под процессуальным руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали гражданина К, который "работал" по сговору с ФСБ РФ и намеревался устроить теракт.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее СБУ разоблачила группу интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к подготовке к вмешательству в выборы президента Украины в 2019 году. На данный момент их деятельность заблокирована в сети.