"Украина должна подготовиться к новой атаке": в США сделали тревожный прогноз

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Экс-посол США и бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что Украина является потенциальной горячей точкой в мире и должна быть готова к тому, что Россия может начать открытую агрессию, чтобы захватить Азовское море или территории, которые расположены рядом, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

По его мнению, прямое столкновение Украины и России возможно, но вряд ли Кремль использует такую форму агрессии. "Россияне могут достичь многих своих целей другими формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине. Однако надо быть готовым и к новой прямой военной атаке", — подчеркнул эксперт. По словам Вершбоу, РФ будет пытаться любыми способами вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине. "Как минимум, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум – привести к власти более покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ждать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года", – подытожил он.

Как сообщал ONLINE.UA, российские власти не ждут улучшения отношений с Украиной. Они уверены, что на Донбассе и в Крыму с украинской стороны якобы готовятся новые "провокации", в которых Киев "обвинит" Москву.