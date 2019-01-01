Доигрался: Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ РФ

Ігор Костюк (фото — kremlin.ru)

21 января министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении санкций против руководителя ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление СЕ.

Отмечается, что четверых россиян считают "ответственными за владение, транспортировку и использование в Солсбери (Великобритания) токсичных нервных агентов 4 марта 2018 года".

Главное управление Генштаба РФ, так сейчас называется Главное разведывательное управление, ныне возглавляет Игорь Костюк (фамилий в сообщении Совета ЕС не приводят).

Стоит отметить, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый режим санкций Евросоюза в отношении ответственных за производство и применение химического оружия может опираться на предвзятые и засекреченные данные.

Напомним, что Совет Евросоюза утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. Также указано, что физическим и юридическим лицам ЕС запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.