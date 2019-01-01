В России разбился бомбардировщик - первые подробности

В России разбился бомбардировщик - первые подробности

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Фото: wikipedia.org

22 января при посадке на военный аэродром в Мурманской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, передает ONLINE.UA.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиакатастрофа произошла около 13:40 мск", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, из четырех человек экипажа Ту-22М3, выжили командир и штурман.

Напомним, что 18 января во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае России столкнулись в воздухе два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Чуть позже, 21 января, колонна боевой техники Южного военного округа России при следовании в пункт постоянной дислокации в непризнанной республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, трое российских военных погибли.

 К слову, недавно недалеко от побережья Аляски истребители ВВС США F-22 осуществили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Они перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не оставили опознавательную зону ПВО. Стоит отметить, что самолеты РФ не нарушили границы США и Канады. А в августе истребители Великобритании, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, бомбардировщик, авария
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