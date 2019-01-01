В России разбился бомбардировщик - первые подробности

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22 января при посадке на военный аэродром в Мурманской области России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22 М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, передает ONLINE.UA.

"Бомбардировщик Ту-22 М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиакатастрофа произошла около 13:40 мск", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, из четырех человек экипажа Ту-22 М3, выжили командир и штурман.

Напомним, что 18 января во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае России столкнулись в воздухе два истребителя-бомбардировщика Су-34 .

Чуть позже, 21 января, колонна боевой техники Южного военного округа России при следовании в пункт постоянной дислокации в непризнанной республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, трое российских военных погибли.