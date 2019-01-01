Пропагандист Путина назвал Украину "землей русских людей"

У Путина не устают высказывать территориальные претензии на Украину. На этот раз приспешники главы Кремля заявили, что к России должны присоединиться некоторые украинские территории, поскольку они являются "исконными русскими землями".

С таким заявлением выступил директор так называемого Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире одного из пропагандистских телеканалов, передает ONLINE.UA.

Пропагандист цинично добавил, что к стране-агрессору должны присоединиться южные и восточные области Украины.

"Юго-Восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, которая никакого отношения к вам не имеет. Даже ваша Киевская "вонючая" митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!" – произнес он.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин прекрасно понимает, что полномасштабная война – это конец не только Украине и России, но и всему земному шару, поэтому начинать ее не имеет никакого смысла. Таким мнением поделился один из создателей СНБО и авторов Концепции национальной безопасности и обороны Владимир Горбулин.