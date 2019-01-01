Будете удивлены: назван возраст, в котором самооценка человека достигает наивысшего уровня

Будете удивлены: назван возраст, в котором самооценка человека достигает наивысшего уровня

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото — flickr.com

Самооценка человека растет в течение всей жизни и достигает своего пика в 60-70 лет. К такому выводу пришли психологи Бернского университета. Исследование опубликовано на сайте учебного заведения, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что исследователи проанализировали данные 165 тысяч человек в возрасте от 4 до 94 лет. Выяснилось, что до 11 лет уровень самооценки возрастает, а затем остается на одном уровне до 15 лет. В 16-17 лет рост любви к себе восстанавливается и достигает максимума к 60-70 годам.

Также удалось выяснить, после 90 лет резко усиливается неуверенность в себе.

"Пожилые люди могут перестать любить себя из-за резкого ухудшения здоровья и материального достатка", – отмечают психологи.

Также ученые пришли к выводу, что эгоцентризм поколения миллениалов сильно преувеличен.

"Самооценка людей, родившихся в 80-90-е годы ХХ века развивается также, как у тех, кто родился на 20 или 40 лет раньше", – говорится в исследовании.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.

Источник: ONLINE.UA Теги: наука, возраст, самооценка
Новости других СМИ
Какие продукты обязательно должны есть жители больших городов - совет диетолога
Какие продукты обязательно должны есть жители б...
Google оштрафовали на рекордную сумму - известна причина
Google оштрафовали на рекордную сумму - известн...
Facebook приготовил для всех пользователей приятный сюрприз
Facebook приготовил для всех пользователей прия...
Вместо виагры: ученые рассказали, какая диета может спасти сексуальную жизнь пары
Вместо виагры: ученые рассказали, какая диета м...
Названа неожиданная польза завтрака
Названа неожиданная польза завтрака
Эксперт рассказал, чего ждать от революционного "гибкого" iPhone
Эксперт рассказал, чего ждать от революционного...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги