Будете удивлены: назван возраст, в котором самооценка человека достигает наивысшего уровня

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Самооценка человека растет в течение всей жизни и достигает своего пика в 60-70 лет. К такому выводу пришли психологи Бернского университета. Исследование опубликовано на сайте учебного заведения, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что исследователи проанализировали данные 165 тысяч человек в возрасте от 4 до 94 лет. Выяснилось, что до 11 лет уровень самооценки возрастает, а затем остается на одном уровне до 15 лет. В 16-17 лет рост любви к себе восстанавливается и достигает максимума к 60-70 годам. Также удалось выяснить, после 90 лет резко усиливается неуверенность в себе.

"Пожилые люди могут перестать любить себя из-за резкого ухудшения здоровья и материального достатка", – отмечают психологи.

Также ученые пришли к выводу, что эгоцентризм поколения миллениалов сильно преувеличен.

"Самооценка людей, родившихся в 80- 90-е годы ХХ века развивается также, как у тех, кто родился на 20 или 40 лет раньше", – говорится в исследовании.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.