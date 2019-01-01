Как избавиться от ночных кошмаров - гениальный лайфхак

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Ученые из Американской академии медицины утверждают, что эффективно избавиться от ночных кошмаров помогает метод репетиции мысленных образов – умышленное представление страшных сюжетов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Neuroscience News.

По данным специалистов, от регулярных ночных кошмаров страдают около 4% взрослых людей. Если не принять никаких мер, то страшные сны могут спровоцировать серьезные расстройства психики, даже клиническую депрессию.

"Представлять сюжет страшного сна нужно в расслабленном и спокойном состоянии. Содержание сна необходимо изменять до тех пор, пока в сюжете не останется ничего непонятного и тревожного. Так нарушается ассоциация "сон – угроза", снимается тревога и чувство беспомощности. Этот метод – разновидность когнитивной переоценки, которую многие люди (сознательно или нет) применяют в обычной жизни. Самый известный пример этой стратегии: на выступлении перед большой аудиторией слушателей представлять в нижнем белье",— сказано в сообщении.

Кроме того, исследователи советуют больше отдыхать и расслаблять мышцы. Президент Американской академии медицины, доктор Дуглас Кирш отмечает, что эффективный метод избавления от страшных снов лучше подбирать со специалистом.

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