Бывший Рианны грубо прокомментировал обвинения в групповом изнасиловании

Популярный американский певец Крис Браун, которого арестовали в Париже за обвинения в групповом изнасиловании, наконец-то прокомментировал сложившуюся ситуацию, передает ONLINE.UA.

Отметим, недавно 24-летняя девушка, имя которой неизвестно, подала иск против Криса Брауна, заявив, что он изнасиловал ее в одном из парижских отелей 15 января.

"Девушка утверждает, что познакомилась с певцом в ночном клубе Le Crystal, расположенном неподалеку от Елисейских полей. После этого Крис, по словам предполагаемой жертвы, пригласил девушку в свой номер в отеле Mandarin Oriental, где совершил преступление", — сказано в сообщении.

Крис Браун публично отреагировал на обвинения и опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с надписью "Эта с*чка врет".

"Я хочу расставить точки над и. Это полная ложь. В отношении моей дочери (Крис воспитывает четырехлетнюю дочь Роялти, – ред) и семьи это крайне неуважительно. И это идет вразрез с моим характером и моральными принципами", – добавил певец.

Указано, что полиция отпустила Криса без предъявления обвинений. Так, артист может свободно покинуть Францию, однако расследование еще продолжается.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Лас-Вегаса выдали ордер для получения образцов ДНК футболиста туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого подозревают в изнасиловании девушки.