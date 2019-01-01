"У родителей просто нет денег": где в России дети теряют сознание от голода

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Следком РФ проверяет заявления уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына, что в местных школах дети падают в обморок от голода. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР в регионе, передает ONLINE.UA.

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", — сказал представитель пресс-службы.

По словам Кислицына, к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи, когда дети падают в обморок от голода, что заставляет беспокоиться. (У родителей – ред.) нет денег, чтобы покормить ребенка утром, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичны, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", — сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учащимися сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Как сообщал ONLINE.UA, продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) просит у доноров в 2018 году $1,06 млрд для помощи голодающим людям в мире.