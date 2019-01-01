В МВФ объяснили, что может повысить уровень жизни в Украине

В МВФ объяснили, что может повысить уровень жизни в Украине

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Петро Порошенко та Крістін Лагард (фото — wikipedia.org)

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала о встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе. Она заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, однако для повышения уровня жизни украинцев необходимы эффективные реформы, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Фонда.

 Глава МВФ назвала беседу с президентом "конструктивной".

"У меня была хорошая и конструктивная встреча с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденной Исполнительным советом МВФ 18 декабря 2018 года", — сказала она.

Лагард в очередной раз подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях. Однако для этого необходимо эффективное внедрение рефорим.

"Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более сильному (экономического – ред.) росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей", – добавила глава МВФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ назвали рекордную сумму мирового долга — в 2018 году он достиг 184 трлн долларов.

Источник: ONLINE.UA Теги: МВФ, Украина, реформы, транш
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