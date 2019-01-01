Проблемный Brexit: в Евросоюзе приняли важные решения

Проблемный Brexit: в Евросоюзе приняли важные решения

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Фото — flickr.com

Европейская комиссия утвердила правовые нормы в сфере рыболовства в качестве меры пресечения, если Британия выйдет из ЕС без соглашения, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Отмечается, что первое предложение позволяет рыбакам и операторам отрасли из государств-членов ЕС получить компенсацию в рамках Европейского морского и рыбного фонда в случае временного прекращения рыболовной деятельности.

"Это поможет компенсировать некоторые последствия внезапного закрытия вод Великобритании рыболовным судам ЕС по сценария без соглашения", – отметили в Еврокомиссии.

Второе предложение меняет положение в устойчивое управление внешними флотами. Оно позволит рыболовным судам Британии вести вылов в водах стран ЕС до конца 2019 года, при условии, что судам ЕС также будет предоставлен взаимный доступ до британских вод. Это предложение ограничено до конца 2019 года.

Как известно, парламент Великобритании проголосовал против вотума недоверия правительству консерваторов во главе с Терезой Мэй. За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против – 325. Отрыв составил всего 19 голосов. Это уже второе голосование относительно выражения недоверия Терезе Мэй течение последних двух месяцев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС утвердили соглашение с Великобританией по Brexit.

Источник: ONLINE.UA Теги: Brexit, Евросоюз, Британия, Еврокомиссия
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